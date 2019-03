VÍDEO Desmantellen un punt de distribució de cocaïna i èxtasi en un pis ocupat de Barcelona

Desmantellem un punt de distribució de cocaïna i èxtasi instal·lat en un pis ocupat al barri del Turó de la Peira de Barcelona https://t.co/mgIZYiKoYE pic.twitter.com/gQT2GexTqz — Mossos (@mossos) 17 de març de 2019

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un pis ocupat il·legalment al barri del Turó de la Peira, al districte de Nou Barris de la capital catalana, que s’utilitzava com a punt de distribució de drogues, principalment cocaïna, crack, èxtasi i haixix.Els agents van entrar al domicili el passat 13 de març i hi van detenir un home, responsable de la gestió de la venda de droga. Dos dies després, els Mossos va detenir una segona persona relacionada amb els fets. A l’interior del pis també es van localitzar nou persones que estaven consumint crack i haixix i més de 300 grams de substàncies estupefaents preparades amb dosis individuals. També s'hi van intervenir dues armes de foc, una d’elles simulada.La investigació es va iniciar fa cinc mesos, quan es va tenir coneixement que des d’un pis s’estarien distribuint substàncies estupefaents, la qual cosa comportava que hi havia un gran volum de persones d’aspecte toxicòman que hi accedien per comprar i consumir les drogues. Agents dels dos cossos policials van iniciar un dispositiu per recollir més dades relacionades amb el pis investigat.El passat mes de novembre es va produir un intent de desnonament judicial d’aquest pis, motiu pel qual els invetigats van abandonar-lo i el pis es va tornar a ocupar per una parella que no va continuar amb l’activitat de venda de droga. Va ser al gener quan la policia va constatar que els investigats haurien ocupat il·legalment un nou pis des d’on continuaven la venda de substàncies estupefaents i, en alguns casos es permetia que els clients utilitzessin una habitació per consumir les substàncies.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions d’altres investigats sobre els quals s’ha dictat una ordre policial de detenció.

