La defensa de Saül Gordillo critica que «és innocent» però el jutjat no el pot desimputar

La defensa del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha presentat un escrit al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona on es queixa que no el puguin desimputar per un "problema processal" quan "ha quedat clara la seva innocència". Gordillo està investigat per un suposat delicte de desobediència en relació a l'emissió d'anuncis del referèndum de l'1-O a l'emissora pública.L'advocat Carles Monguilod subratlla que després de la declaració de Gordillo s'ha evidenciat que "no tenia ni té" cap tipus de competència a l'hora de decidir si s'emetia publicitat relacionada amb el referèndum de l'1-O. Segons Monguilod, com que actualment el cas s'instrueix com a sumari –i no per diligències prèvies- això fa que el jutjat no pugui arxivar el cas del director de Catalunya Ràdio sense abans tancar "la macrocausa" i dictar interlocutòria de processament.L'advocat qualifica la situació de "kafkiana" i subratlla que el periodista Saül Gordillo està "suportant injustament la càrrega d'un procés penal" que li "lesiona innecessàriament l'honorabilitat i reputació professional".El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va declarar l'1 de març al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que l'investiga per un suposat delicte de desobediència perquè l'emissora va emetre anuncis sobre l'1-O. Davant la jutgessa, Gordillo va defensar que com a director de la ràdio només té competències sobre els continguts informatius i de programes i en cap cas sobre publicitat o màrqueting.Després de la declaració, el seu advocat Carles Monguilod ha presentat un escrit d'al·legacions al jutjat on es queixa de la situació "kafkiana" que viu el director de Catalunya Ràdio. Al text, Monguilod desgrana tots els arguments pels quals considera que ha quedat demostrada la "innocència" del periodista Saül Gordillo i critica que per un "problema processal" continuï dins la causa penal i no el pugui desimputar."La seva conducta va ser impecable però des d'un punt de vista jurídic és impossible poder arxivar la causa", ha explicat Monguilod en declaracions a l'ACN. Això passa perquè el cas ja es troba al jutjat en fase de sumari i no com a diligències prèvies. Aquesta situació fa que no es pugui desimputar cap investigat fins que es tanca tota la instrucció i es dicta interlocutòria de processament. Un moment que, a més, Monguilod creu que trigarà perquè es tracta d'una "macrocausa" amb molts investigats i moltes diligències pendents.D'entrada, Monguilod assegura que el Tribunal Constitucional va cometre un error de base a l'hora de notificar la resolució que advertia els mitjans que s'havien d'abstenir d'emetre publicitat institucional sobre el referèndum. El TC va fer constar que Gordillo era director general de Catalunya Ràdio, un càrrec que "ni tan sols existeix", subratlla l'advocat.A més, l'alt tribunal no va tenir en compte que entre les seves funcions directives no hi ha ni la gestió comercial ni la de màrqueting "sinó que les seves competències són sobre continguts informatius i programes". Aquest és el principal argument que exposa la defensa per descartar que el periodista Saül Gordillo desobeís ordres del TC.Per a Carles Monguilod, "tota aquesta sèrie de despropòsits provoquen una màcula a l'honor" de Saül Gordillo que es veu "injustament sotmès a la pena de banc dels acusats". "Ha de suportar una causa penal en contra seva en què, de manera kafkiana, li resulta impossible escapar-se'n ara", subratlla la defensa.L'advocat creu que és "exactament la mateixa situació" que viu el director de TV3, Vicent Sanchis: "Els arguments són perfectament intercanviables entre un i altre".Monguilod exposa que ha presentat l'escrit ara, tot i saber que encara no podran arxivar la causa de Gordillo, per "fer constar la nostra protesta, respectuosa però també ferma".L'escrit demana al jutjat que no allargui la situació "més enllà del que sigui estrictament necessari" i alerta que, mentrestant, s'està "lesionant innecessàriament l'honorabilitat i reputació professional i personal" del director de Catalunya Ràdio.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor