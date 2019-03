Artadi: «És tan important una Barcelona independentista com fer fora Colau»

La candidata número dos de Junts per Catalunya (JxCat) a l'ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha assegurat aquest diumenge que "és tan important una Barcelona independentista com fer fora Colau", i ha acusat l'alcaldessa de no ser independentista i de falta de rigor en la gestió. En una entrevista a La Vanguardia, Artadi ha afirmat que li sorprèn que algú vulgui mantenir Colau a l'Ajuntament, en referència a ERC, i ha subratllat que és "importantíssim que la capital sigui independentista".



La llista de JxCat a pels comicis locals a Barcelona està liderada per l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, a la presó i jutjat pel procés independentista. En relació al cap de llista, Artadi ha sostingut que els presos "són una part nuclear" i per això encapçalen llistes electorals.

Preguntada per l'estratègia que seguirà JxCat al Congrés, Artadi ha defensat que la seva voluntat "no és generar inestabilitat", però ha assegurat que tampoc diran que sí a tot, després del qual ha apel·lat a la valentia per asseure's a dialogar i cercar solucions.Pel que fa a la relació amb el PNB, Artadi ha afirmat que no s'ha trencat, sinó que ha canviat: "El nostre projecte polític és diferent, és la República Catalana. La societat catalana també ha canviat i ha abandonat aquesta 'vasquitis' que teníem", ha afegit.

