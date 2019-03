L'advocat suís de Cuixart crida a la «mobilització popular» per alliberar-lo

Olivier Peter, l'advocat suís de Jordi Cuixart i Anna Gabriel, afirma que el Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg, "no resoldrà el conflicte", i crida a la "mobilització popular" per aconseguir l'alliberament de Cuixart. "No podem esperar fins al 2024 o 2025", afirma, en una entrevista a l'ACN.Peter, per contra, manté "l'esperança que una mobilització popular suficient a Catalunya" i si la comunitat internacional té "coratge i valentia de dir el que pensa" faci que el poder judicial consideri que "el preu d'unes condemnes seria massa car", i que apliqui "el dret internacional per absoldre Cuixart". "Seria un missatge que els drets fonamentals són respectats a Espanya", afirma.Per al jurista suís, el fet que dos líders socials com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estiguin en el mateix judici que els altres polítics independentistes "és la prova que hi ha una voluntat política de criminalitzar la direcció del moviment polític i social a favor del dret a l'autodeterminació". D'altra banda, recrimina la presència indirecta del PP i el PSOE a través de la fiscalia i l'advocacia de l'Estat, a més de l'acusació popular de Vox en aquest cas. "La foto és molt clara", acusa.Ara bé, Peter creu que la presència de Sànchez i Cuixart en aquest judici ha "facilitat que la comunitat internacional prengui posició". "És una palanca per obrir l'opinió pública internacional i denunciar la situació", assegura.Peter afirma que "coincideix" amb l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo i el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos que l'1-O "hi va haver violència", però diu que aquesta la va "exercir la policia" de l'Estat. En aquest sentit, l'advocat suís assegura que quan expliquen la situació a l'estranger "tots saben d'on va venir la violència" l'1-O. "Repetir una mentida mil cops no la converteix en realitat", remarca.L'advocat suís recorda també que Pérez de los Cobos va ser investigat per "tortures", i que l'ONU va condemnar a Espanya per no haver-ho indagat.Segons Peter, el dia de la concentració davant del Departament d'Economia a la secretària judicial "se li van proposar dues o tres maneres diferents per sortir" però "ella no va voler". L'advocat admet que aquesta "hagués pogut tenir un cert bloqueig" però defensa que "el fet que subjectivament una persona tingui por no implica que objectivament hi hagi violència". "Es pot tancar a la presó a un líder social pacífic 17 anys perquè una persona hagi tingut por a creuar una manifestació massiva?", es pregunta. Per a ell, "en un estat democràtic" això "no s'hauria ni de portar a judici".De cara a la fase documental, Peter creu que la "simple imatge i discurs" de Cuixart el 20-D dient que qui actués de manera violenta a la manifestació seria expulsat "és suficient per pronunciar la seva absolució" dels càrrecs de rebel·lió i sedició i mostrat "que no tenia cap intenció violenta".Ara bé, el jurista lamenta que hagi de ser la defensa que hagi de "desmuntar el relat" de l'acusació. "En un judici just és l'acusació que ha de provar la realitat del seu relat i no la defensa", rebla. A més, assegura que "la violència està assumida" en "els arguments judicials de l'Estat espanyol".

