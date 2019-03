El «Washington Post» i la «BBC» destaquen la massiva manifestació independentista a Madrid

El Washington Post i la BBC han destacat la massiva manifestació independentista que s'ha viscut aquest dissabte a Madrid, organitzada per diverses entitats sobiranistes i amb una participació d'unes 120.000 persones segons els organitzadors i 18.000 segons la delegació del govern. El diari nord-americà, en la seva crònica de la mobilització , ha remarcat la protesta contra el judici de l'1-O i la reclamació independentista de l'alliberament dels presos polítics. El Post destaca les diverses mobilitzacions que ha protagonitzat l'independentisme al llarg dels anys a Catalunya però també les manifestacions viscudes en diverses ciutats europees. Per altra banda, la cadena pública de televisió britànica ha fet un resum de la jornada , contextualitzant quines són les reclamacions dels independentistes i quins són els precedents que han portat al sobiranisme a manifestar-se a la capital espanyola.Els dos diaris destaquen l'impacte del judici que s'està produint al Tribunal Suprem i als càrrecs, sobretot el de rebel·lió, al que s'enfronten els líders independentistes en presó preventiva. Tant la BBC com el Washington Post destaquen el ball de xifres, assenyalant els 120.000 manifestants que asseguren els organitzadors com els 18.000 que puntualitza la delegació del govern espanyol.

