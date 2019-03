FOTOS Llencen un roc i trenquen un vidre d'un dels autocars de l'ANC que tornava de Madrid

Imatge del vidre trencat per un roc en un dels autobusos que tornava de Madrid Foto: Cedida Imatge del vidre trencat per un roc en un dels autobusos que tornava de Madrid Foto: Cedida Imatge del vidre trencat per un roc en un dels autobusos que tornava de Madrid Foto: Cedida



Un dels autocars de l'ANC que tornaven de Madrid ha rebut l'impacte d'un roc i li han trencat un dels vidres laterals del vehicle. Segons ha pogut saber, la pedra hauria estat llençada des d'un dels ponts de la capital espanyola, situat per sobre de la carretera per on circulava el vehicle, que estava sortint de la ciutat.Només s'ha trencat el vidre exterior de l'autocar i l'interior no ha patit danys. No hi ha hagut cap ferit i el vehicle ha pogut tornar amb normalitat cap a Barcelona. L'autocar era un dels que havia posat a disposició l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i provenia de l'Esquerra de l'Eixample de la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor