Vox presenta Ignacio Garriga com a cap de llista al Congrés per Barcelona

🚨 Confirmamos la noticia que publica @elconfidencial



🗳 VOX presenta como cabeza de lista al Congreso por la provincia de Barcelona a @Igarrigavaz



Este 28 de abril la #EspañaViva hará historia también en Barcelona 💪🇪🇸https://t.co/4IclZy87jN pic.twitter.com/VQlt5AjEvx — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 16 de març de 2019

El portaveu del Comitè Executiu Nacional de Vox, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, encapçalarà la llista de la formació per la província de Barcelona al Congrés dels Diputats per a les eleccions generals del pròxim 28 d'abril, segons han confirmat fonts del partit.Vox assegura que amb aquest nomenament "reafirma la importància que vol conferir a Catalunya en l'escenari d'una Espanya forta i unida". Garriga Vaz de Concicao exerceix d'odontòleg i ha estat professor en la Facultat d'Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya. Va néixer el 1987, és pare de família nombrosa i el menor de cinc germans.Vox destaca que Ignacio Garriga "s'ha caracteritzat per la seva defensa de manera irreprotxable i enèrgica de la unitat d'Espanya", i exerceix la política "des del prisma d'uns valors socials i personals que l'han portat a convertir-se en un dels pilars del partit a Catalunya".

