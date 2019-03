FOTO SCC critica el resultat de la manifestació a Cibeles... utilitzant una imatge anterior

Deseos versus realidad 🤭 pic.twitter.com/d3FS31zeRk — Societat Civil Catalana (@Societatcc) 16 de març de 2019

Imatge nocturna de la manifestació independentista a Cibeles, il·luminada Foto: ACN

Manifestació d'aquest dissabte a Madrid Foto: ANC

Imatge aèria de la manifestació a Madrid Foto: ACN

Imatge aèria de la manifestació a Madrid Foto: ACN

Imatge de la manifestació a Madrid Foto: ACN

La manifestació independentista a Madrid ha deixat diverses imatges per a la posteritat, amb una plaça Cibeles plena d'estelades, llaços grocs i reivindicacions sobiranistes. La marxa, que ha començat al Paseo del Prado, ha recorregut els carrers de la capital espanyola fins a la famosa plaça on celebren els títols els aficionats del Reial Madrid.Tot i això, Societat Civil Catalana ha volgut criticar la concentració independentista amb una piulada, on ha retret que Cibeles no s'ha omplert. L'organització unionista ha publicat una imatge a Twitter on ensenyava la plaça... quan la marxa encara no havia ni començat i la capçalera era encara molt lluny.Posteriorment, Cibeles s'ha acabat omplint de manifestants, amb imatges com aquestes.

