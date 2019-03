Llegeix Gerard Quintana: estrenem un capítol de la seva primera novel·la

Gerard Quintana sempre ha tingut fal·lera pels llibres, i ara li ha arribat el moment de satisfer el cuquet d'escriure una primera novel·la. El gironí, de fet, confessa que des d'un principi el seu pla de vida era dedicar-se a l'escriptura, per això apunta: "La meva primera experiència en el món de la música va ser com a lletrista, i els meus primers impactes i influències van ser a través de músics que havien començat escrivint, com Leonard Cohen o Patti Smith, o que donaven gran importància als seus textos, com Bob Dylan".Entre el cel i la terra és aquest somni de Quintana portat a la realitat, que aquesta setmana vinent veurà la llum per tal que tothom el pugui devorar. Avui, però, des d'Enderrock i Nació Digital, en fullegem en exclusiva el vuitè capítol, que porta de títol "Because the night" i que ens situa al febrer de 1981.La història del llibre de debut del cantant de Sopa de Cabra arrenca a la ciutat de Barcelona l'any 1952 i té com a protagonista Patxi Saura, un estudiant de Belles Arts instal·lat prop de la Plaça Reial. En el cau que té com a casa, el jove hi duu algunes noies que fa servir com a models a canvi de pocs diners, i amb qui comparteix el plaer de l'existència i de la música. En aquesta recerca obsessiva de la bellesa, la Neus i l'Àngels, dues dones que coneix per casualitat, marcaran el seu destí i establiran amb ell un vincle forjat a través d'un profund secret.Per saber com acaba la trama de Patxi Saura, i després de l'avançament del vuitè capítol de l'edició, només falta adquirir el llibre a les botigues. El debut narratiu de Gerard Quintana estarà disponible a partir de la meitat de la setmana que ve.

