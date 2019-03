FOTOS Les espectaculars imatges que demostren l'èxit de la manifestació a Madrid

Imatge de la manifestació a Madrid Foto: ACN

Imatge de la manifestació a Madrid Foto: ACN

La capçalera de la manifestació a Madrid Foto: ACN

Imatge de la manifestació a Madrid Foto: ACN

Unes 120.000 persones, segons xifres dels organitzadors (18.000, segons la policia espanyola), s'han manifestat pel centre de Madrid aquest dissabte, convocades per entitats i partits sobiranistes catalans, però també per col·lectius d'arreu de l'Estat, per denunciar la judicialització del procés català i per reclamar una solució política al conflicte. Una marxa massiva, que ha replicat a la capital espanyola les grans mobilitzacions de l'independentisme a Catalunya, amb unes xifres de magnitud comparable, i que s'ha celebrat en ple judici de l'1-O.Just abans de l'inici de la marxa, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha resumit els objectius de la mobilització. Torra ha recordat l’existència de presos polítics i exiliats i ha carregat contra el "judici de la vergonya". Així mateix, ha reclamat que Espanya escolti el "clam de llibertat" de la protesta. "Seguirem defensant els drets civils, socials i a l’autodeterminació, com sempre hem fet", ha proclamat. El president ha estat acompanyat a la manifestació per cinc membres del Govern: Elsa Artadi, Laura Borràs, Alba Vergès, Jordi Puigneró i Teresa Jordà.Torra ha estat acompanyat tot moment d'una desena llarga d'agents de la policia espanyola, en un dispositiu del qual ni els Mossos ni l'organització "no n'estaven al corrent" , segons fonts governamentals.La marxa s'ha celebrat sota el lema lema -"La autodeterminación no es delito. Democràcia és decidir", en català i castellà-, al·ludint tant a la judicialització del procés com a la demanda de rtrobar una solució política al conflicte. La primera part de l'enunciat ja es va fer servir a Barcelona el 16 de febrer en una manifestació que va congregar 200.000 persones a la Gran Via de la capital catalana.L'independentisme no ha recorregut sol el centre de Madrid. Entre els convocants -a banda de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP- s'hi han sumat col·lectius madrilenys, gallecs, andalusos i bascos. Des del País Basc, les entitats i partits sobiranistes han comptat amb el suport de Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi ha hagut membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. I d'Andalusia s'hi ha sumat el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat també han format part de la marxa.Segons han informat els organitzadors, 500 autobusos plens s'han desplaçat fins a Madrid per transportar-hi els manifestants. També hi han anat almenys quinze trens AVE plens o gairebé plens. La idea era reeditar l'èxit de la marxa que es va fer a Brussel·les durant la campanya del 21-D del 2017, que va sumar fins a 45.000 persones a la capital europea. L'organització ha recomanat als manifestants que arribin amb cotxe que deixin el vehicle en aparcaments dissuasoris a les entrades de Madrid.La delegació del Govern l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Quim Torra, que arribarà a primera hora de la tarda a la capital espanyola. L'acompanyen cinc membres de l'executiu: Elsa Artadi -Presidència-, Laura Borràs -Cultura-, Jordi Puigneró -Polítiques Digitals i Administració Pública-, Alba Vergés -Salut- i Teresa Jordà -Agricultura-. Les dues primeres, Artadi i Borràs, viuen els seus últims dies com a membres del Govern i seran rellevades la setmana entrant, segons les previsions de l'equip de Torra.Almenys la meitat del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), encapçalat per Eduard Pujol i Gemma Geis, assistirà a la marxa, així com també representants del PDECat al Congrés dels Diputats. ERC també hi envia una delegació àmplia, a la qual s'hi sumaran membres de Demòcrates de Catalunya i de la CUP. Tots ells tenen previst atendre els mitjans de comunicació abans que arrenqui la manifestació.Pel que fa a la presència d'alcaldes, uns 150 tenen previst assistir a la concentració, segons va informar ahir el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera. Des del País Basc s'hi sumaran Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi haurà membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. D'Andalusia s'hi sumarà el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat formaran part de la marxa.

