FOTO Així segueix Puigdemont des de Waterloo la manifestació a Madrid

Molt emocionat veient l'èxit de la manifestació de Madrid. Molt, molt important haver-la fet, i haver-la fet tal com va ser concebuda: amb estelades, al carrer, de caràcter festiu i reivindicatiu. I acompanyats de gent d'arreu d'Espanya. Gràcies @assemblea i @omnium!! pic.twitter.com/PyJBuTMLW5 — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de març de 2019

Milers de persones s'estan manifestant pel centre de Madrid, convocats per entitats i partits sobiranistes catalans, però també per col·lectius d'arreu de l'Estat, per denunciar la judicialització del procés català i per reclamar una solució política al conflicte. Una marxa que ha volgut replicar a la capital espanyola les grans mobilitzacions de l'independentisme a Catalunya, i que se celebra en ple judici de l'1-O.El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha fet una piulada a Twitter agraïnt a Òmnium Cultural i a l'ANC l'organització de la manifestació a Madrid. Puigdemont, que segueix la marxa des de Waterloo, ha assegurat estar "molt emocionat".Just abans de l'inici de la marxa, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha resumit els objectius de la mobilització. Torra ha recordat l’existència de presos polítics i exiliats i ha carregat contra el "judici de la vergonya". Així mateix, ha reclamat que Espanya escolti el "clam de llibertat" de la protesta. "Seguirem defensant els drets civils, socials i a l’autodeterminació, com sempre hem fet", ha proclamat. El president ha estat acompanyat a la manifestació per cinc membres del Govern: Elsa Artadi, Laura Borràs, Alba Vergès, Jordi Puigneró i Teresa Jordà.La marxa se celebra sota el lema lema -"La autodeterminación no es delito. Democràcia és decidir", en català i castellà-, al·ludint tant a la judicialització del procés com a la demanda de rtrobar una solució política al conflicte. La primera part de l'enunciat ja es va fer servir a Barcelona el 16 de febrer en una manifestació que va congregar 200.000 persones a la Gran Via de la capital catalana.L'independentisme no recorre sol el centre de Madrid. Entre els convocants -a banda de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP- s'hi sumen col·lectiu madrilenys, gallecs, andalusos i bascos. Des del País Basc, les entitats i partits sobiranistes comptaran amb el suport de Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi haurà membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. I d'Andalusia s'hi sumarà el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat també formaran part de la marxa.Segons han informat els organitzadors, 500 autobusos plens s'han desplaçat fins a Madrid per transportar-hi els manifestants. També hi han anat almenys quinze trens AVE plens o gairebé plens. La idea era reeditar l'èxit de la marxa que es va fer a Brussel·les durant la campanya del 21-D del 2017, que va sumar fins a 45.000 persones a la capital europea. L'organització ha recomanat als manifestants que arribin amb cotxe que deixin el vehicle en aparcaments dissuasoris a les entrades de Madrid.La delegació del Govern l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Quim Torra, que arribarà a primera hora de la tarda a la capital espanyola. L'acompanyen cinc membres de l'executiu: Elsa Artadi -Presidència-, Laura Borràs -Cultura-, Jordi Puigneró -Polítiques Digitals i Administració Pública-, Alba Vergés -Salut- i Teresa Jordà -Agricultura-. Les dues primeres, Artadi i Borràs, viuen els seus últims dies com a membres del Govern i seran rellevades la setmana entrant, segons les previsions de l'equip de Torra.Almenys la meitat del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), encapçalat per Eduard Pujol i Gemma Geis, assistirà a la marxa, així com també representants del PDECat al Congrés dels Diputats. ERC també hi envia una delegació àmplia, a la qual s'hi sumaran membres de Demòcrates de Catalunya i de la CUP. Tots ells tenen previst atendre els mitjans de comunicació abans que arrenqui la manifestació.Pel que fa a la presència d'alcaldes, uns 150 tenen previst assistir a la concentració, segons va informar ahir el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera. Des del País Basc s'hi sumaran Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi haurà membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. D'Andalusia s'hi sumarà el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat formaran part de la marxa.

