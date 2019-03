El sobiranisme civil denuncia la judicialització del procés: «L'autodeterminació no és un crim»

"És una irresponsabilitat que el PSOE cedeixi davant l'extrema dreta. Que retiri totes les falses acusacions d'una rebel·lió que mai ha existit", reclama Mauri a Pedro Sánchez

"És un judici on es fa asseure al banc dels acusats els representants legítims i democràtics del poble de Catalunya", assenyala Paluzie

Des de l'escenari ubicat a la Cibeles, punt de finalització de la multitudinària manifestació de Madrid que ha reunit 120.000 persones -segons l'organització, rebaixades a 18.000 per la delegació del govern espanyol- a la capital espanyola, l'independentisme civil ha fet una crida a resoldre el conflicte català des de la política. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha encetat els discurs en castellà i anglès, ha denunciat la judicialització del procés: "L'autodeterminació no és un crim". Paluzie ha agraït el suport d'entitats de Madrid, Andalusia, Galícia, País Basc, Canàries i Astúries. Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, ha indicat que "la democràcia a Espanya passa per defensar els drets i les llibertats de Catalunya".La presidenta de l'ANC ha denunciat que el judici al Suprem és una "vergonya democràtica", així com un "intent pervers de convertir l'autodeterminació en un delicte". Paluzie ha assenyalat l'anomalia que al banc dels acusats de l'alt tribunal hi siguin els "representants legítims i democràtics" de Catalunya. Mauri, en el seu torn, ha apel·lat directament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per tal que insti l'Advocacia de l'Estat a retirar les acusacions de sedició i malversació contra els dirigents que estan sent jutjats des del 12 de febrer al Tribunal Suprem."És una irresponsabilitat que el PSOE cedeixi davant l'extrema dreta. Que retiri totes les falses acusacions d'una rebel·lió que mai ha existit. Encara té temps d'instar l'Advocacia de l'Estat a retirar càrrecs i buscar una solució real. Sinó, seran còmplices de l'extrema dreta. Serem un dic de contenció contra la intolerància", ha avisat Mauri. "A tots aquells que es miren tant els cognoms", ha apuntat anteriorment Paluzie, la presidenta de l'ANC els ha volgut dir que els seus són provinents de fora de Catalunya.Segons Mauri, el sobiranisme és un "mur humà d'homes i d'hones que 80 anys després seguim cridant que no passaran". "Ho cridem al costat del 15-M, de les feministes, dels joves d'Altsasu, dels activistes de la Frontera Sud, de les 20.000 persones perseguides per la llei mordassa. Perseguirem la llibertat i l'autodeterminació. No és un delicte, és un dret", ha assenyalat el vicepresident d'Òmnium Cultural."Som aquí a Madrid per apel·lar als demòcrates de l'Estat. Us demanem que busqueu la veritat del que passa a Catalunya, no us deixeu endur pels mitjans que busquen la confrontació. En aquest judici es jutgen els drets de tots, la pròpia democràcia. Demanem a tots els demòcrates d'Espanya que escoltin aquest clamor", ha assenyalat Mauri en referència al judici i a la percepció del procés que es té a l'Estat.Segons Paluzie, el sobiranisme d'ha desplaçat a Madrid per "dir alt i clar que el judici és una vergonya democràtica, un intent pervers de convertir un dret universal en un delicte". "És un judici on es fa asseure al banc dels acusats els representants legítims i democràtics del poble de Catalunya. Un poble que va patir la violència de l'Estat, violència policial, i els líders del qual es pretén condemnar per la violència exercida per uns altres en una causa general contra els drets fonamentals d'un moviment cívic, pacífic i democràtic", ha resumit la dirigent independentista.La presidenta de l'ANC també s'ha volgut referir al moment que viu l'independentisme, marcat per la manca d'estratègia unitària i per una confrontació electoral que es materialitzarà en els comicis espanyols, municipals i europeus de la primavera. "Potser hi ha dubtes, però heu vingut amb persistència. Tenim constància i fidelitat fins i tot quan ens equivoquem", ha assenyalat Paluzie.L'acte final, conduït per la periodista Patricia López i que ha començat guardant un minut de silenci per l'atemptat d'extrema dreta a Nova Zelanda, ha fet evident el rebuig a la judicialització del procés sobiranista. "L'autodeterminació no és delicte", s'ha repetit des de l'escenari i des del públic. "No tolerarem que es vulnerin drets fonamentals", ha expressat la conductora de l'acte, que ha llegit un manifest de les entitats convocants que també ha censurat les càrregues policials de l'1 d'octubre.Abans dels parlaments s'ha exhibit un vídeo amb fragments de la declaració al Tribunal Suprem de tots els acusats al judici de l'1-O. Els principals aplaudiments se'ls han endut les paraules dels presos davant el tribunal que feien referència a exercir el dret a l'autodeterminació. També s'han escoltat passatges de la intervenció de la Fiscalia en diverses sessions de la causa judicial, rebuts amb xiulets pels manifestants.

