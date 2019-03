La policia espanyola envia un cordó de seguretat per a Torra sense avisar

Agents de la policia nacional espanyola han acompanyat en tot moment el president de la Generalitat, Quim Torra, durant tota la manifestació d'aquest dissabte entre la font de Neptuno i la de Cibeles a favor de l'autodeterminació . Una desena llarga d'efectius vestits de païsà -identificats amb braçalets taronges i de color groc- l'han introduït dins de la capçalera de la marxa, situada al Paseo del Prado. Fonts governamentals assenyalen que els Mossos i l'organització "no n'estaven al corrent".El dispositiu, en tot cas, anava molt més enllà del que és habitual en el cas de les manifestacions que hi ha hagut en els últims anys a Barcelona. El més normal és que el nombre d'escortes dels Mossos que protegeixen el president es multipliqui quan hi ha grans aglomeracions, però en aquest cas la mesura ha estat excepcional. L'estètica dels agents de la policia espanyola, a banda, dista de la que fan servir els Mossos quan actuen de païsà o en servei d'escorta.Torra ha passat el matí a Mollerussa, inaugurant la Fira de Sant Josep de Mollerussa, i després s'ha desplaçat cap a la capital de l'Estat. Ha arribat a la manifestació cap a les cinc de la tarda acompanyat de cinc membres del Govern: Elsa Artadi, Laura Borràs, Alba Vergés, Jordi Puigneró i Teresa Jordà, que ha estat amb ell a Mollerussa com a consellera d'Agricultura. En els primers moments de la marxa, Torra i membres de l'executiu han estat completament encapsulats pels agents de la policia nacional espanyola.[seguiment]450[/seguiment

