Bosch demana a la comunitat internacional que «faci prevaldre la defensa de la democràcia»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha demanat a la comunitat internacional que "faci prevaldre la defensa de la democràcia". En una conferència des de Reykjavík titulada "Catalonia. What is happening?", el conseller ha considerat que cal assolir la república catalana d'una manera "pacífica i civilitzada", ha reconegut que Catalunya té "molts elements fonamentals en comú amb Islàndia" i ha assegurat que els catalans han "d'aprendre molt del procés que ells han seguit" per ser independents.A la conferència hi han assistit diversos polítics islandesos, entre ells el president del Parlament d'Islàndia, Steingrímur J. Sigfússon, i diputats com Rósa Björk o Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.