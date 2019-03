Casado titlla els manifestants de Madrid d'«hordes» independentistes

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dissabte que el president espanyol, Pedro Sánchez, "pretén revalidar" el seu pacte amb "independentistes, batasunos i comunistes de Podem" després de les eleccions generals del 28 d'abril i ha recalcat que les "hordes" d'independentistes que han convocat una manifestació a Madrid acudeixen a la capital a exigir-li un "pagament al comptat"."El que tenim molt clar és que vénen a reivindicar a Pedro Sánchez que ja no pagaran per avançat, que exigiran un pagament al comptat, tal com els va dir Elsa Artadi, i li ho vénen a demanar a la porta, a la capital de la nació, a les portes de la Moncloa", ha declarat Casado en un acte en el Cercle de Belles Arts de Madrid per a presentar els cap de cartell del PP al Congrés.A més, ha advertit que les entitats sobiranistes, convocants de la manifestació a Madrid contra el judici del procés a Madrid, estan "ben subvencionades pels diners de tots els espanyols", gràcies al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). "Potser vénen a intentar criticar a Trapero ara que ha descobert tot l'entramat per la violència que es va muntar l'1 d'octubre", ha ironitzat.És més, ha dit que pot ser que els independentistes arribin a Madrid a "queixar-se" al PP perquè gràcies als seus recursos hi ha un judici en el Tribunal Suprem, es va aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya i es va actuar per a "aturar preventivament totes aquestes barbaritats". "Potser vénen també a increpar-nos a nosaltres", ha exclamat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor