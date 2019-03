Collboni acusa Colau de ser independentista «de posar i treure»

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral en la convenció municipalista del partit on ha acusat l'alcaldessa Ada Colau, de "no tenir idea de ciutat ni de país" i de ser independentista "de posar i treure" i d'haver demostrat aquesta manera de fer amb la polèmica dels llaços grocs.Alhora, l'alcaldable socialista ha criticat el candidat amb el suport de Ciutadans, Manuel Valls, per "no tenir projecte" i fer servir Barcelona "només per refer la seva carrera política". L'acte, celebrat al recinte modernista de Sant Pau, també ha comptat amb un discurs del primer secretari del partit, Miquel Iceta, en el qual ha lamentat la "inexperiència" i el "sectarisme" del govern de Barcelona en Comú.