La policia espanyola deté un membre del secretariat nacional de l'ANC a Madrid

La policia espanyola ha detingut a Madrid un membre del Secretariat Nacional de l'ANC, Jordi Alemany, que tenia una ordre de detenció per no haver-se presentat a declarar al jutjat d'instrucció número 4 de Girona com a investigat per les protestes de l'aniversari de l'1-O a la capital gironina.L'han detingut al costat de l'escenari que l'assemblea està muntant amb motiu de la manifestació convocada per aquest dissabte a la tarda a la capital espanyola. Alemany estava citat a declarar el passat 7 de març, però va decidir no presentar-se davant del jutge. Està denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola.Alemany és el primer investigat que va ser citat pel jutjat 4 de Girona per les mobilitzacions durant l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre en aquesta ciutat. Després de no presentar-se a declarar, el jutge va ordenar que fos arrestat i conduit al jutjat.En el seu compte de Twitter, Alemany ha confirmat la detenció i ha dit esperar sortir "aviat" per poder-se manifestar a la tarda "amb els companys de l'ANC". "No podem cedir davant la repressió, hem d'assumir que la independència trenca amb les seves idees i desobeir-les", ha afegit.