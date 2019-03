Investiguen quatre policies espanyols més per l'actuació a l'Escola Mediterrània l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha acordat investigar quatre agents més de la policia espanyola per la seva actuació l'1-O a l'Escola Mediterrània de la capital catalana. El magistrat ho ha acordat en resposta a un escrit presentat per l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix d'acusació popular, i els ha citat a declarar el pròxim 22 de març.El consistori demanava que se cités a declarar com a investigats quatre agents, que van ser "identificats amb claredat" per un denunciant representat pel consistori perquè va apuntar en una papereta de votació que tenia a la mà els números d'identificació dels policies. També remarcava que el denunciant "va descriure la seva agressió concreta i la seva posició en el moment dels fets". El jutge ha acceptat investigar-los en una providència amb data del 13 de març. El magistrat dona l'opció als investigats de declarar per videoconferència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor