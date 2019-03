Els Agents Rurals alliberen una serp d'una espècie protegida atrapada en una llauna de refresc

La tortuga localitzada amb una ampolla al cap a la costa de Torredembarra Foto: @BaixMarvogadors)

Els Agents Rurals han alliberat un exemplar de serp verda d'un metre al Baix Penedès després que li quedés el cap atrapat en una llauna de refresc energètic. Després que uns ciutadans li portessin l'animal, els van alliberar i la van tornar al medi natural.El cos explica que la serp verda és una espècie protegida que no és verinosa i que viu en conreus i muntanyes mediterrànies.Aquest no és el primer cas d'un animal atrapat en un residu. Fa 10 dies, els Vogadors de Baix a Mar de la Torre van localitzar una tortuga morta amb una ampolla de plàstic al cap, a la costa de Torredembarra. Tot apunta que l'animal hauria mort asfixiat a causa que no podia desempallegar-se de l'ampolla.

