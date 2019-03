VÍDEO Un grup de falangistes es manifesta a tocar de l'escenari independentista a Cibeles

Madrid es comença a omplir d'estelades. Milers de persones es desplacen aquest dissabte fins a la capital espanyola per reclamar que l'autodeterminació "no és delicte". L'escenari de la manifestació independentista, que es preveu molt nombrosa, està situat a tocar de la Plaça Cibeles. Al migdia, un grup de falangistes, equipats amb banderes franquistes, han marxat a tocar d'aquest punt cridant consignes a favor de la unitat d'Espanya. No s'han produït aldarulls.

