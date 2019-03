Mauri: «Defensar l'autodeterminació de Catalunya és defensar la democràcia a Espanya»

Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ha assegurat aquest dissabte al matí, hores abans de la manifestació independentista convocada per aquesta tarda a Madrid, que defensar l’autodeterminació de Catalunya és també “defensar la democràcia a Espanya”. Mauri ha atès els mitjans al Paseo del Prado, on la manifestació espera omplir part del centre neuràlgic de la capital espanyola per primera vegada des que va arrencar el procés.Segons el vicepresident d’Òmnium, la marxa hauria de servir per fer canviar el posicionament de l’Estat sobre les acusacions envers els líders jutjats al Tribunal Suprem o, com a mínim, perquè l’Advocacia de l’Estat retirés els càrrecs “injustos”. “Si la manifestació serveix per saber que les coses que els han explicat no són certes, millor”, ha apuntat.El portaveu accidental de l’entitat, que exerceix com a tal per l’empresonament de Jordi Cuixart, ha destacat “l’impecable full de serveis” del sobiranisme en les manifestacions dels últims anys. “El dret a manifestació està en risc”, ha subratllat.

