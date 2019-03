Rufián s'enrecorda del ridícul del Reial Madrid camí de la gran manifestació independentista

Quién dijo que este año no se llenaba la Cibeles?#OmplimMadrid16M pic.twitter.com/kvdkDXEAGw — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de marzo de 2019

"Qui va dir que aquest any no s'omplia la Cibeles?". Aquest és el missatge irònic que ha escrit aquest dissabte al matí Gabriel Rufián, camí cap a Madrid per assistir a la gran manifestació independentista d'aquesta tarda. Milers de persones recorreran els carrers de la capital espanyola per reclamar que "l'autodeterminació no és delicte".El comentari irònic del republicà a Twitter, que ja acumula milers de comparticions, és un dard a la temporada en blanc del Reial Madrid, que fa poques setmanes que va veure com se li escapaven de les mans les tres competicions: ni Lliga, ni Copa del Rei, ni Champions League.

