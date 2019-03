Desarticulada la principal xarxa de distribució de bitllets falsos a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat la principal xarxa de distribució d'euros falsos a Catalunya, formada per un grup criminal d'origen ghanès i nigerià ubicat al barri barceloní de Torre Baró i a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). En l'operació s'han detingut vuit homes, d'edats compreses entre els 22 i els 52 anys, de nacionalitats ghanesa, liberiana, paquistanesa, marroquina i nigeriana, com a presumptes autors dels delictes de falsificació i distribució de moneda i organització criminal.La banda importava mensualment a Catalunya uns 30.000 euros falsos en bitllets de 20, 50 i 100 euros que es distribuïen per l'àrea metropolitana de Barcelona. Els arrestats van passar a disposició judicial el 15 de març i el magistrat va decretar presó provisional per a tres d'ells, la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.Els membres d'aquesta organització es dedicaven a la importació de grans quantitats d'euros falsos provinents d'Itàlia que eren distribuïts i introduïts en el circuit econòmic. La distribució, principalment, es feia en un supermercat de Torre Baró, on els bitllets falsos eren portats per intermediaris i entregats pel responsable de la botiga.Aquesta operació policial es va iniciar a principis de setembre del 2018, quan va detectar un augment de les denúncies a les comarques de l'àrea metropolitana relacionades amb bitllets falsos de 50 euros que s'introduïen a través de compres en comerços. Davant d'això, els membres de la Unitat Central de Falsificació de Moneda van posar en marxa un equip conjunt d'investigació amb la Unitat d'Investigació de Nou Barris, ja que la distribució dels bitllets van detectar que es feia des del barri barceloní de Torre Baró.La investigació va culminar el 12 de març amb la detenció del cap de l'organització i el comís de 19.100 euros falsos, 10.000 dels quals els portava amagats a la maleta un altre membre de l'organització provinent de Nàpols que va ser detingut a l'aeroport del Prat de Llobregat el 8 de març. Posteriorment es van fer diversos escorcolls als domicilis dels principals investigats i es van arrestar a la resta d'integrants de l'organització.L'operació policial s'ha fet en diferents fases, durant les quals s'han fet cinc escorcolls a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, que han estat dirigits pel Jutjat d'instrucció número 7 de Cerdanyola.Els arrestats van passar a disposició judicial el 15 de març i el jutge va decretar presó provisional per a tres d'ells, la resta van quedar en llibertat amb càrrecs. Per poder detectar que un bitllet és fals els investigadors recomanen que els comerciants i ciutadans comprovin els bitllets amb el seguiment de les recomanacions del Banc Central Europeu conegut com a "toqui, miri i giri".