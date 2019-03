Gràcies @jordialapreso i @jcuixart per la vostra fermesa i dignitat. Avui a Madrid hi haurà una representació d'un poble que avança en pau i solidaritat, que vol més i millor democràcia, i que reclama el seu dret a ser i ser respectat. Avui serà un dia memorable! https://t.co/KzEqH2QeCz — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de març de 2019

Milers d'independentistes es manifestaran aquest dissabte a Madrid per reclamar que "l'autodeterminació no és delicte" i transmetre escalf als líders independentistes empresonats. En aquest sentit, Carles Puigdemont ha volgut enviar un missatge als que han estat els màxims representants de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.En una piulada, l'expresident agraeix a tots dos la "fermesa i dignitat" i assegura que aquest dissabte "serà un dia memorable". "Avui a Madrid hi haurà una representació d'un poble que avança en pau i solidaritat, que vol més i millor democràcia, i que reclama el seu dret a ser respectat", escriu Puigdemont.

