El jutge de Reus envia a judici el cas Innova després de set anys d'investigació

El titular del jutjat número 3 de Reus ha ordenat l'obertura de judici oral de la peça principal del cas Innova i la peça separada segona contra vuit persones i dues societats mercantils. El procediment s'inicia pels suposats delictes prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental, tràfic d'influències, defraudació a l'administració, blanqueig de capitals i organització criminal contra l'exdirector general del hòlding, Josep Prat; l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; l'exdirector del CatSalut, Carles Manté; l'arquitecte Jorge Batesteza; l'exdirectora econòmica i financera del grup, Ester Ventura; l'exsecretària, Natalia Torrell; l'exdirector d'obres i projectes, José Vicente Gómez; i el directiu d'Euroconsult, Sergi Luqui. El jutge també obre judici contra les mercantils CCM Estratègies Salut, SL i BBATS Consuting and Projects, en qualitat de responsables civils directes.D'altra banda, el jutge Diego Álvarez de Juan acorda, tal com pretenia la fiscalia, el sobreseïment provisional de les actuacions respecte de Sílvia Barberà, la parella de l'arquitecte Batesteza. En un auto dictat el 7 de març, el jutge dona tres mesos als acusats i a les mercantils per a presentar els escrits de defensa, mentre la fiscalia i les acusacions populars -l'Ajuntament, Ara Reus i la CUP- ja fa mesos que van presentar els respectius escrits d'acusació.El ministeri fiscal demana penes d'entre set i deu anys de presó per als vuit encausats en la peça principal del cas Innova, en què s'investiga el pagament de factures per valor de més d'1 MEUR a l'arquitecte Jorge Batesteza i a l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per tasques d'assessorament en la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus. Segons la fiscalia, els contractes no van seguir la normativa de contractació pública i no es van justificar els treballs realitzats.Segons la fiscal, quan Carles Manté i Jorge Batesteza van cessar dels seus respectius càrrecs al CatSalut, tots dos, juntament amb l'aleshores alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, i "una persona no determinada de la conselleria de Salut", van acordar que Innova els contractaria en concepte d'assessors en el plantejament i construcció de l'hospital. L'objectiu era "mantenir-los en el mateix nivell d'ingressos que tenien en els seus càrrecs anteriors".Així, l'alcalde Pérez es va concertar amb la secretària d'Innova, Natàlia Torrell; la directora financera del hòlding, Ester Ventura, i el seu director general, Josep Prat. Segons la fiscal, volien "ometre totalment qualsevol mena de procediment administratiu de contractació, així com produir un menyscabament efectiu de l'erari públic, utilitzant factures simulades o sent conscients que la seva conducta obviava les normes administratives de contractació".Després de cessar el 27 de desembre del 2006 com a director del CatSalut, Carles Manté va constituir la mercantil CCM Estratègies i Salut, SL, amb seu a Mataró, el 7 de març del 2007. Només deu dies després, Innova el va contractar fins a finals d'any per un import de 160.000 euros més IVA i amb la possibilitat d'encàrrecs addicionals durant el 2008 d'un màxim de 1.000 hores a raó de 160 euros l'hora.A partir de l'1 de gener del 2009 i fins al juny del 2011, Manté va presentar factures mensuals de 16.000 euros més IVA, que Innova va continuar pagant malgrat que ja no hi mantenia cap relació contractual. Segons la fiscalia, el contracte entre l'empresa de Manté i Innova va ser adjudicat "amb una omissió total i absoluta del procediment legal establert", ja que no es va adaptar a les normes de contractació pública.El febrer del 2008, Manté va remetre a Innova un document de tan sols dos folis amb la "relació de treballs realitzats" per "intentar aparentar la realitat dels treballs contractats". En total, va cobrar a Innova 720.120,82 euros més IVA i, en cap de les 32 factures mensuals girades a Innova, no va presentar ni un sol informe justificant els treballs.En el cas de l'arquitecte Jorge Batesteza, el seu primer contracte amb Innova es va signar el 4 de juny del 2007, tan sols quatre dies després de cessar com a gerent d'Infraestructures del CatSalut, per tasques d'assessorament tècnic en la construcció de l'hospital. Posteriorment, se'n van signar dos més, ascendint l'import total a 387.000 euros més IVA."Tots els acusats eren conscients que els contractes entre Jorge Batesteza i Innova van ser adjudicats amb una omissió total i absoluta del procediment legal establert, ja que no es va acollir a les normes de contractació pública", recull l'escrit. En total, Batesteza només va presentar quatre informes sobre l'evolució dels treballs encarregats, dels 43 que hauria hagut de lliurar. També va girar més de 8.900 euros en concepte de desplaçaments.Segons la fiscal, Batesteza no va fer cap treball concret que justifiqués la seva contractació, sobretot quan la seva finalitat era "el mateix que es va adjudicar en la segona de les meses de contractació -el novembre del 2006- on va intervenir com a gerent d'Infraestructures del CatSalut i que va ser per a l'adjudicació del contracte de project manager". Aquest contracte es va adjudicar a la UTE Euroconsult, liderada per l'encausat Sergi Luqui.L'any 2008, Batesteza va crear la mercantil BBATS Consulting Projects i va "pressionar" perquè Euroconsult el contractés com a arquitecte per a l'obra de l'hospital. Això va possibilitar que Batesteza prestés, simultàniament, serveis d'assessoria tècnica en el seguiment i control de les obres a Innova i a la contractista Euroconsult. L'arquitecte va cobrar per aquesta segona feina 186.400 euros.El desembre del 2016, el titular jutjat d'instrucció número 3 de Reus va tancar la instrucció de la peça principal del cas Innova i hi va incorporar la peça separada número 2, corresponent a la contractació de Batesteza. Aleshores, Diego Álvarez de Juan va esgrimir que les dues peces eren molt semblants, "per no dir idèntiques, en quant al modus operandi".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor