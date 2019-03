El Barça torna a apostar per la senyera a la samarreta: t'agrada?

Portada del diari «Sport» d'aquest dissabte

El Barça torna a apostar per dur la senyera a la samarreta. Segons informa aquest dissabte el diari Sport a gairebé tota portada, el club blaugrana recuperaria el disseny de la bandera de Catalunya per a la propera temporada. Sempre segons el mitja esportiu, seria la quarta equipació i el conjunt català la lluiria en "grans partits" com els Clàssics amb el Reial Madrid.

