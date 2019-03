Així era l'operatiu que tenien a punt els Mossos per detenir Puigdemont i els consellers

Josep Lluís Trapero va revelar aquest dijous al Tribunal Suprem que els Mossos d'Esquadra tenien a punt un operatiu per detenir el Govern Puigdemont si se'ls requeria des d'una instància judicial després del 27 d'octubre. Va ser una de les declaracions més destacades d'una intervenció molt reveladora. Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat nous detalls d'aquest operatiu , que incloïa fins i tot un helicòpter i que mai es va difondre més enllà de la cúpula.Segons relata el diari del Grupo Godó, cada membre de l'executiu que dirigia l'expresident exiliat a Waterloo tenia atribuït dos comandaments del cos de la policia catalana, un comissari i un intendent. El pla s'hauria definit al complex d'Egara, a Sabadell, dos dies abans de la DUI. El majo Trapero, que també va detallar al Suprem que els agents no acompanyaven el projecte independentista, ja havia posat el cos dels Mossos a disposició de les autoritats policials.Tal com assenyala La Vanguardia citant fonts que estaven al corrent de l'operatiu, el pla era senzill, però pretenia evitar la improvisació. Ferran López s'encarregaria de detenir Puigdemont i Emili Quevedo, Oriol Junqueras. El repartiment de tasques estava detallat en una quadricula. Trapero quedava fora. Un dels helicòpters dels Mossos estava en estat d'alerta, disponible per operar en qualsevol moment, per si calia desallotjar algun dels detinguts del Parlament, centre de concentracions multitudinàries de l'independentisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor