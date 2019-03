L'advocada de Trapero volia expressar que declarar era «l'únic remei» per defensar-se

L'advocada del major dels Mossos, Olga Tubau, va fer un intent d'intervenir dijous davant del tribunal que jutja l'1-O i que havia citat Trapero com a testimoni. Però el president, Manuel Marchena, la va interrompre i li va recordar que només podia dir-li al seu client amb monosíl·labs si contestava o no les preguntes. Una funció que no va haver ni d'exercir perquè Trapero va respondre abastament tots els temes plantejats.Fonts properes a la defensa de Trapero han explicat a l'ACN que Tubau volia mostrar la disconformitat amb el fet que s'hagi convertit en protagonista d'un judici on no està acusat, i remarcar que accedia a respondre perquè era "l'únic remei processal" que tenia al seu abast per defensar-se. Les mateixes fonts qualifiquen la situació de "paradoxa processal".Quan Trapero va entrar a la sala de plens, la seva lletrada –que l'ha assistit des del principi de la investigació, l'octubre de 2017- va intentar dirigir unes paraules al tribunal. Però Marchena no li va deixar, li va recordar que Trapero era "un tercer" que venia a explicar el que havia "percebut" dels fets i que, per tant, el seu paper es limitava a apuntar-li amb un lacònic sí o no quines preguntes havia de respondre i quines no, si creia que perjudicaven el seu dret a defensa.

