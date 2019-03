Un home de 71 anys mor atropellat per un autocar a la C-14 a la Selva del Camp

Una persona ha mort atropellada aquest vespre en un accident a la C-14 a la Selva del Camp, al Baix Camp. Per causes que encara s'estan investigant, un autocar ha atropellat un home, de 71 anys, que era fora del seu vehicle perquè havia tingut una avaria. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 20.09 h.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).En l'autocar que ha atropellat l'home hi anaven 37 estudiants majors d'edad de la Universitat Politécnica de Valencia que es dirigien a Andorra per anar a esquiar. No hi ha hagut ferits.Amb aquesta víctima, són 25 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

