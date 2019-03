El jutjat valorarà l'ingrés a presó dels presumptes autors de la violació múltiple a Sabadell

La parada muntada per recollir firmes Foto: Albert Hernàndez

L'advocat de la família de la jove de Sabadell víctima d'una violació múltiple la matinada del passat 3 de febrer , Jorge Albertini, ha afirmat que l'Audiència Provincial de Barcelona decidirà si els sis detinguts com a presumptes autors, en llibertat amb mesures cautelars, ingressen a presó. Serà aquest dilluns un cop hagin pres declaració davant el jutge.Albertini ha precisat que espera que almenys dos d'ells, "que clarament van participar en els fets" i ha afegit, "hi ha mostres d'ADN i identificacions", entrin en algun centre penitenciari. El lletrat, però, ha admès que hi ha un "fugat" i ha augurat que "en qualsevol moment apareixerà".La resolució de l'Audiència de Barcelona arribarà després que la família de la víctima hagi presentat recurs contra la mesura que va establir el titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Sabadell, en què va decretar presó per a dos dels vuit detinguts, sis van quedar en llibertat amb mesures com presentar-se al jutjat i la prohibició de sortir del país i uns altres dos, en aquell moment, van ser traslladats a un Centre d'Internament d'Estrangers (CIE).Aquest divendres, s'ha muntat una parada a la plaça Doctor Robert i diverses persones voluntàries s'han repartit pels voltants de l'Ajuntament per recollir firmes per lliurar-les "a l'autoritat judicial". La finalitat és que no "es dilatin" aquests procediments, malgrat que ha reconegut "la complexitat per la pròpia naturalesa del delicte" i la "manca de recursos".Albertini ha advertit que mentrestant hi ha sis persones lliures i "són un perill per a la societat", a més, ha apuntat, "poden atemptar contra les proves possibles o es fugin". Per això, ha insistit que estiguin entre reixes.

