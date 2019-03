Quan Dolors Montserrat manava callar a Cayetana Álvarez de Toledo

La flamant candidata del PP per Barcelona a les eleccions del 28-A , Cayetana Álvarez de Toledo, serà criticada amb tota seguretat durant la campanya pels seus rivals polítics per la seva condició de paracaigudista, per presentar-se com a cap de llista a la capital catalana sense tenir cap vinculació real amb el país. Però és que fins i tot dins del seu partit ja havia rebut acusacions d'aquest estil. Curiosament, per part d'una aspirant -ara frustrada- a ocupar ell mateixa el lloc de número 1, l'exministra de Sanitat Dolors Montserrat.La topada entre totes dues va tenir lloc al novembre del 2014, només dos dies després de la consulta del 9N. Montserrat, aleshores vicesecretària d'Organització del PP Català i vicepresidenta tercera del Congrés espanyol, manava callar a Álvarez de Toledo respecte als afers de Catalunya, després que aquesta assegurés que sentia una "profunda sensació de desamparament davant del silenci del govern del meu país" pel 9-N.Álvarez de Toledo, integrant del sector aznarista del PP i destacada membre de la Fundació FAES, criticava així l'executiu de Rajoy pel que considerava una inacció a l'hora de permetre la consulta. I Montserrat -que posteriorment integraria aquest mateix executiu- no es va reprimir a l'hora de respondre-hi."S'ha d'entendre Catalunya des de dins de Catalunya, i els que tenim legitimitat per parlar som els catalans. I, en el cas concret del PP, qui està legitimat per parlar del PP Català són Alícia Sánchez Camacho, el president Rajoy i María Dolores de Cospedal. I ningú més, perquè són ells els que estan mantenint contacte directe", va etzibar aleshores Montserrat a la seva correligionària.Montserrat va afegir que qui havia de parlar de la política catalana "és la gent que trepitja Catalunya cada dia". "Jo li diria a Cayetana que és molt fàcil sentir-se desemparada fora de Catalunya, però el que és difícil és ser del PP a Catalunya i donar la cara cada dia". Ara, Álvarez de Toledo sí que haurà de "donar la cara cada dia" a Catalunya. Almenys, mentre duri la campanya electoral.

