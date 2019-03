VÍDEO La BBC acompanya la filla de Turull a la presó

La cadena pública britànica BBC ha acompanyat Laura Turull, filla de Jordi Turull, en una de les seves visites a la presó madrilenya de Soto del Real. En un vídeo, la BBC News expliquen el viatge de la Laura, juntament amb les famílies dels altres presos, a més de la situació que viuen els líders independentistes.La filla de Turull, que respon en anglès a les preguntes del reportatge, relata com només té dues hores per veure el seu pare. La cadena britànica explica també com Turull i els altres presos estan acusats de rebel·lió, un delicte que ells neguen, i s'estranyen de la anòmala situació que estan afrontant al Tribunal Suprem."Els polítics estan retinguts en les terres de l'Estat del que volien escapar", sentencia el reportatge, que explica com la celebració del referèndum de l'1-O i els seus empresonaments han portat "conseqüències dramàtiques" pels presos i les seves famílies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor