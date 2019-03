La integració amb JxCat i el cicle electoral posen data de caducitat a Bonvehí

"Potser l'oferta que hem de fer, si el PDECat perd personalitat, s'ha d'impulsar des de fora", assenyalen els dirigents més crítics amb Puigdemont

L'Hotel Catalonia Plaza del carrer Bergara de Barcelona va ser, aquest dijous al vespre, l'escenari d'un sopar discret de dirigents del PDECat convocat per David Bonvehí. Hi van ser, per exemple, Ferran Bel -secretari d'Organització i número dos per Tarragona a les properes eleccions espanyoles-, Marc Castells -alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona- i Sergi Miquel -diputat al Congrés durant l'última legislatura i número dos per Girona el 28-A-. També dirigents territorials com Ivet Castaño, Jaume Dulsat i Genís Boadella. L'objectiu: explicar què va passar el cap de setmana passat , en el qual el PDECat va acatar les ordres de Carles Puigdemont amb les llistes al Congrés, al Senat i també a Europa, on l'expresident serà candidat.Una equació que ha situat Bonvehí en una posició delicada dins del partit, el lideratge del qual va assumir al congrés del juliol de l'any passat. Diversos dirigents consultats perassenyalen que el cicle electoral -espanyoles, municipals i europees-, sumat a la integració amb Junts per Catalunya (JxCat) , posen "data de caducitat" al seu lideratge. Les mateixes fonts assenyalen que Puigdemont sospesa demanar-li que deixi el càrrec per "facilitar" el trànsit del PDECat dins de JxCat. Una marca que tindrà forma estable després de les europees i municipals i que és amb la qual el partit concorrerà en tot el cicle electoral. El dirigent nacionalista, però, assegura en privat que vol "plantar cara" i mantenir les sigles. Al seu voltant ja sonen els noms dels consellers Damià Calvet i Miquel Buch per substituir-lo, com avançava dissabte La Vanguardi a.En els últims dies, les crítiques a Bonvehí s'han anar fent cada vegada més dures, especialment per part d'aquells dirigents de l'ala pragmàtica. "Ha entregat les claus del PDECat a una entitat una mica nuvolosa" , va assenyalar Jordi Xuclà, veterà diputat al Congrés i l'únic que en el consell extraordinari de diumenge passat va alçar la veu per qüestionar el disseny de les llistes a Madrid. Això li va provocar una discussió a porta tancada amb Miquel Buch, conseller d'Interior i alineat amb Puigdemont. Carles Campuzano, que com Xuclà s'ha quedat sense lloc a les llistes pels fitxatges de Laura Borràs, Ramon Tremosa i Jaume Alonso-Cuevillas, també ha estat crític.Bonvehí, durant els últims mesos, ha transmès en privat que estava batallant per mantenir la identitat del PDECat per tal que no es dissolgués dins la Crida Nacional per la República, una associació impulsada per Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra. "Al final no ens integrarem a la Crida, sinó que ho farem dins de JxCat, que a banda és una marca registrada per nosaltres", sosté lacònicament un membre de la direcció consultat. "Queda el dubte", es pot escoltar aquests dies en les converses entre dirigents, si Bonvehí no se n'ha sortit "perquè no n'ha sabut més", perquè "l'han pressionat molt" o perquè, directament, "ha fet el doble joc".Per què -sempre en privat i des de la petició d'anonimat- es fa aquesta última crítica? Bonvehí va agafar les regnes del partit quan Puigdemont -amenaçant, com la setmana passada, amb estripar el carnet del PDECat- va pressionar per allunyar Marta Pascal de la direcció del partit. Considerat proper a l'expresident de la Generalitat, amb qui disposava d'una bona relació quan els dos eren diputats, va ser primer sol·lícit a l'hora d'aplanar la integració amb la Crida, però després va anar matisant la posició. Fins que, al final, ha acabat acatant les ordres sobre com havien de ser les llistes al Congrés -que releguen les primàries del PDECat- i la integració amb JxCat.L'ala moderada calcula aquests dies què fer. L'únic punt concretat, per ara, és esperar al resultat de totes les eleccions per decidir quin moviment és el més oportú. "En cap cas es pot descartar la petició d'un congrés extraordinari", assegura un dels dirigents consultats. Dins del partit hi ha sectors que pressionen per tornar a una oferta "dialogada" amb l'Estat -emmirallant-se en l'antiga CDC-, i hi ha quadres que han encarregat enquestes per testar si tindria futur electoral. El fantasma de l'escissió no ha remès, i el cap de setmana passat ho ha remogut tot. "Potser l'oferta que hem de fer, si el PDECat perd personalitat, s'ha d'impulsar des de fora", sosté un consultat.De moment, les ànimes del partit es tornaran a confrontar en un congrés nacional extraordinari -el tercer en dues setmanes- convocat de nou a l'Hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat. S'hi han d'aprovar definitivament les llistes, un cop ja ha estat registrada la coalició electoral de JxCat de cara a les espanyoles, i obrir el procés per a les europees, en les quals ja se sap el candidat. En l'últim consell nacional les decisions favorables a Puigdemont es van aprovar per una majoria molt sòlida, superior en alguns casos al 80%, tot i que l'assistència va ser inusualment baixa. Aquest dilluns s'havia de reunir la direcció, però la trobada ha estat suspesa, com la de la setmana passada.Les enquestes no somriuen per ara JxCat a les eleccions que han de venir aquesta primavera, però els últims precedents indiquen que sempre acaben millorant les previsions. Les municipals, destaquen tots els consultats, són fonamentals perquè és on el PDECat hi té el poder de base. Ara disposen de més de 400 alcaldes i de 3.000 regidors, una xifra que els ha permès imposar-se en les dues convocatòries locals anteriors. Bonvehí n'estarà molt pendent de cara al seu futur al partit.

