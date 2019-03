Estefania Torrente, advocada de Junqueras i Romeva: «Les acusacions no s'aguanten per enlloc»

Junqueras té clar que es tracte d'un judici polític i que calen respostes polítiques

Estem convençuts que a Europa no posen a la presó persones per fer que els seus ciutadans votin

Si Ciutadans entra al consistori, ho respectarem, perquè seria la voluntat de part del municipi que els ha votat. Si volem ajudar els veïns, ens haurem d'entendre

Té només 27 anys i és una de les advocades de l'equip de l'Andreu Van den Eynde en la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva al judici de l'1-O al Tribunal Suprem, que deixa enrere la cinquena setmana. Els dos dirigents d'ERC s'enfronten a penes molt altes pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació; uns delictes que, ara per ara, les acusacions no estan sent capaces de provar.Estefania Torrente (El Pont de Vilomara, 1992) porta setmanes pujant i baixant de Madrid i les previsions més optimistes preveuen que ho haurà de continuar fent fins ben entrat l'estiu. Entremig compaginarà la seva activitat professional amb la de cap de llista d'ERC al Pont de Vilomara per a les municipals del 26 de maig i, com explica en aquesta conversa ambfarà amb "feina, feina i més feina".- El veiem com ho preveiem al principi, les acusacions no s'aguanten per enlloc i es tracta d'un judici polític amb la idea d'escapçar el moviment democràtic de Catalunya.- El problema no és com ens afecta a nosaltres, sinó com afecta als presos i les preses. Aquestes jornades maratonianes i els desplaçaments els afecten i greument. No poden descansar adequadament perquè recordeu que quan acaba el judici, ells són transportats fins a Soto del Real i elles fins a Alcalá Meco, i això ens deixa sense possibilitats de comunicar-nos-hi fins a l'endemà.- Tot testimoni i pèrit té el deure de respondre amb la veritat. El tribunal sempre fa aquest advertiment abans d'iniciar la declaració i, per tant, les persones que van a declarar són conscients d'aquesta obligació legal. Per tant, tal i com estableix l'article 458 i següents del Codi Penal, si efectivament es demostra que algun o alguns testimonis ha mentit, el tribunal hauria de procedir a aplicar el que estableix el propi Codi Penal, perquè mentir davant un tribunal és molt greu i ho és encara més si el fals testimoni recau contra acusats en una causa criminal, com és el cas, i per això el propi Codi Penal preveu unes sancions més greus.- Absolutament, de fet és exactament el que va dir Oriol Junqueras a la seva declaració: portava massa temps callat i el que aquest país necessita és escoltar les seves veus. Junqueras va demostrar el que molts deien quan l'anaven a veure, que era necessari escoltar la seva veu.- Perquè ell té clar que es tracta d'un judici polític i calen respostes polítiques.- Estem convençuts que es tracta d'un judici polític i que són innocents, altra cosa és que decaigui. Per desgràcia, ens hem acostumat a la falta de democràcia al regne d'Espanya.- Fantàstica, com sempre. Jo coneixia l'Oriol Junqueras públic i ara he descobert l'Oriol Junqueras personal. Crec que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya (i d'Espanya) l'haurien de conèixer personalment. És una persona amb un cor enorme i amb una visió de la vida totalment excepcional.- Els acusats haurien d'estar en llibertat ja, els haurien de deixar lliures. L'única sentència que podem contemplar és l'absolució. Per això, volem anar a Europa per demostrar la seva innocència. Estem convençuts que allà no posen a la presó persones per fer que els seus ciutadans votin.- Com sempre he entomat la vida, amb passió, il·lusió i esperança. I amb feina, feina i més feina. Estic convençuda que els vilomarencs i vilomarenques, els rocafortins i rocafortines es mereixen el millor i ERC podrà oferir-ho.Esperem que el judici ja hagi finalitzat per quan comenci la campanya. En qualsevol cas ho aniré combinant com he fet fins ara: tinc un gran equip de persones que treballa moltíssim i fem una gran feina entre totes.- ERC és la única alternativa, el vot útil, perquè es puguin fer polítiques d'esquerres, per la igualtat d'oportunitats, per una distribució més justa de la riquesa, per fer polítiques de gènere que realment vetllin pels drets de totes les dones. Però a més és necessari que ERC guanyi al Pont de Vilomara i Rocafort i a tots els municipis de Catalunya perquè tot comença des dels ajuntaments, des d'on realment es poden fer polítiques que millorin la vida de les persones. Ara bé, si Ciutadans aconseguís entrar al consistori, nosaltres ho respectaríem, perquè seria la voluntat de part del municipi que els ha votat, i per tant, si volem ajudar als vilomarencs i vilomarenques i als rocafortins i rocafortines, ens haurem d'entendre, com també amb el PSC amb qui ja ho hem fet durant aquests 4 anys, perquè Esquerra Republicana de Catalunya és un partit que sempre aposta pel diàleg i els consensos.- Necessita nous projectes i nous lideratges. Projectes que plasmin la realitat del municipi on vivim i que garanteixin les necessitats de tots els ciutadans i ciutadanes que viuen arreu del municipi. Necessita nous lideratges, el Pont de Vilomara i Rocafort mai en tota la història de la democràcia no ha tingut una alcaldessa que aporti una visió femenina, inexistent fins ara i tan necessària. D'altra banda, tots els que formem part de la llista d'ERC som dones i homes ben formats, vivim i fem vida al municipi, coneixem les seves mancances i tenim una gran visió de futur amb idees i projectes que beneficien a tots els veïns i veïnes.- ERC porta al programa molts projectes que tenen per principal objectiu fer del Pont de Vilomara i Rocafort un municipi de tots i per a tothom; projectes per al Pont de Vilomara, per a Rocafort, per al Marquet Paradís, per a River Park, per a Rubiralta i per a Can Riera.

