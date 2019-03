L'aznarista Cayetana Álvarez de Toledo cap de llista del PP per Barcelona el 28-A

El Partit Popular buscava una figura mediàtica per encapçalar la llista al Congrés per Barcelona i ja l'ha trobada. Finalment, serà la periodista Cayetana Álvarez de Toledo qui abanderarà la marca de la formació de Pablo Casado a la capital catalana en les eleccions del 28 d'abril. Periodista i activista de l'ala més dretana del PP, estretament vinculada a la fundació FAES que presideix José María Aznar -on dirigeix l'àrea d'internacional-, Álvarez de Toledo assegura una campanya més moguda de la que tenien davant seu els populars catalans.Amb la designació de Cayetana Álvarez de Toledo, Casado aconsegueix un cap de cartell que pot ajudar a mobilitzar un electorat conservador dividit entre les sigles del PP, Ciutadans i Vox. Sobretot, la irrupció de la coneguda peridista i tertuliana pot ajudar a aturar la pèrdua de vots per la dreta més extrema que tant fa patir la direcció del PP. En el cas del PP català, el temor era enorme a quedar encaixonats entre un Ciutadans que els va superar de molt el 21-D i un Vox a l'alça.L'operació deixa damnificats polítics. De fet, ho són algunes de les figures fins ara rellevants del partit, com l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, o l'actual portaveu al Congrés, Dolors Montserrat, que hauria d'haver estat la candidata lògica a encapçalar la llista per barcelona però que ara apareix molt afeblida políticament.Cayetana Álvarez de Toledo és tot un personatge. Pertany a l'aristocràcia espanyola i ostenta el títol de marquesa de Casa Fuerte. Ha estat emparentada amb un nom de l'alta burgesia catalana, Joaquín Güell, de qui es va divorciar l'any passat. Un títol, per cert, creat per Felip V. Forjada en el periodisme de la mà de dues figures com Pedro J. Ramírez i Federico Jiménez Losantos, va donar el salt al primer pla de la política el 2008, quan va ser elegida diputada al Congrés. Ho va ser fins al 2015. Entre questes dues dates, moltes coses havien canviat.El PP de Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría no era el que ella havia conegut i seguit, el de José María Aznar. Decebuda per la gestió del govern dels eu país, l'octubre del 2015 va comunicar Rajoy que renunciava a continuar en les llistes. En una carta pública, acusava el president de manca de lideratge i qualificava de "fracàs" la seva política, especialment respecte a Catalunya. Va considerar erràtica l'actuació de Rajoy enfront el sobiranisme i es va preguntar: "El PSOE ya no es el único partid que no sabe qué hacer con España" . Segons ella, el PP podia tornar a ser el partit que havia estat, "però no amb aquest president".Álvarez de Toledo, ja sense l'acta de diputada, es va abocar a la tasca de portaveu de Libres e Iguales, una plataforma unionista nascuda per oposar-se al projecte sobiranista i que va aplegar noms com Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Fernando Sánchez Dragó i Arcadi Espada. L'agost del 2016, l'entitat va presentar una denúncia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, davant la fiscalia per "desobediència" al Tribunal Constitucional.En els seus articles, ha convertit els atacs al procés en un dels seus temes centrals. En un dels més recents, fent de cronista del judici de l'1-O , aprofitava per ridiculitzar els testimonis de Rajoy i Santamaría, i per assegurar que la democràcia espanyola afronta la seva prova definitiva, en un moment en què l'enemic ja no és, diu ella, la "força bruta" sinó la "força suau": "Hoy las democracias no se destruyen con bombas y tiros, sino con onrisas y lágrimas. Una viejecita votando con el corazón en un puño tiene más peligro que un tricornio con pistola".

