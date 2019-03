La Junta Electoral obliga a retirar el llaç groc d'una parella de gegants

L'ordre de la Junta Electoral Central de retirar tots els llaços grocs presents en equipaments municipals de Barcelona també ha afectat els gegants nous de la plaça Nova. La parella està exposada a la Casa dels Entremesos, seu de la Federació d'Entitats de Cultura Popular de Barcelona Vella i la colla ha retirat el símbol antirepressiu després de la denúncia d'un particular.Segons recull un comunicat de la federació, l'entitat va rebre una trucada en què el districte de Ciutat Vella comunicava el requeriment rebut per part de la Junta Electoral. Qualsevol llaç de l'equipament havia de desaparèixer. "Després d'inspeccionar tot l'espai, l'únic llaç que vam trobar va ser el que lluïa la parella dels gegants", explica el president de la federació, Eloi Palmeiro, en declaracions aEl requeriment de la Junta Electoral especifica que l'ordre arriba després de la denúncia d'un particular, que va adjuntar imatges dels llaços que va veure a la Casa dels Entremesos. L'ordre, però, no incorpora les fotografies.Palmeiro va comunicar la situació a l'Associació de Festes de la plaça Nova, que va decidir retirar el símbol i substituir-lo per un cartell explicatiu de l'incident. En un comunicat, argumenten que amb la decisió han volgut evitar perjudicis per cap persona o entitat que participi a la federació. Tot i això, consideren que la decisió de la junta "viola" la seva llibertat d'expressió i opinió.Tant l'associació com Palmeiro insisteixen que els gegants no formen part del mobiliari de la Casa dels Entremesos, sinó que són dues figures que s'exposen en un equipament de titularitat municipal.

