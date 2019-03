​Troben un home mort amb signes de violència en una casa a l'Alt Camp

Un home ha aparegut mort aquest divendres en una casa de Querol (Alt Camp) amb signes de violència, segons ha pogut confirmar l'ACN. Uns operaris que treballaven en la reforma de l'habitatge han trobat el cadàver i han donat l'avís al 112 cap a un quart i mig de dues de la tarda. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que s'ha obert una investigació, però que no es descarta cap hipòtesi.El cadàver ha aparegut en un habitatge del carrer Caimada, a la urbanització Mas Vermell. Segons fonts municipals, a la zona hi proliferen habitatges que són propietat d'entitats financeres i que s'han ocupat il·legalment, tot i que aquest no és el cas de la casa afectada.Les mateixes fonts han afegit que el consistori fa temps que reclama més vigilància als Mossos, atès que també es tenen indicis que hi hauria plantacions de marihuana.

