El BBVA és el banc espanyol que més inverteix en armes

El BBVA repeteix un any més com el banc espanyol que més inverteix en indústria armamentística, segons la campanya Banca Armada , integrada pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, FETS, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i Novessendes. La campanya informa que l'entitat ha finançat amb més 2.678 milions d’euros empreses que fabriquen míssils, explosius, armes lleugeres, bales, helicòpters militars, avions de combat, electrònica militar i armes nuclears.A més, asseguren que entre el 2013 i el 2018 el BBVA ha invertit 1.714 milions d’euros en empeses com Aecom, Airbus o Boeing, que dissenyen, mantenen o modernitzen armament nuclear.Aquest divendres activistes de la campanya Banca Armada s'han desplaçat fins a la junta d'accionistes celebrada a Bilbao. A través d'un comunicat que se'ls ha permès assistir-hi però no intervenir, tot i assegurar que disposaven de tots els requeriments necessaris. Un cop finalitzada la junta, l'activista Jon Narváez ha llegit un comunicat a les portes del recinte: "Davant del tens panorama geopolític internacional, fer negocis amb l’armament nuclear és una acció irresponsable que atempta contra la vida de les persones i el planeta", ha defensat."Les conseqüències humanes i mediambientals d’una escalada nuclear serien catastròfiques: la mort i la destrucció s’estendrien en un radi més ampli del que van provocar les detonacions a les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki", ha afegit.Entre totes les empreses finançades pel BBVA, Banca Armada assenyala especialment Aecom, de qui assegura que té un paper "imprescindible" en els plans de modernització de l’arsenal d’armes nuclears dels Estats Units.També posen el focus sobre Boeing, que s'encarrega del manteniment dels míssils nuclears intercontinentals dels Estats Units.En els casos de les empreses Airbus i Leonardo, la campanya defensa que juguen un doble paper i a banda d'exportar armes a l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica, també es dediquen al negoci de la seguretat a través del control de fronteres. És el mateix cas d'Indra, l'empresa espanyola de tecnologia militar que el BBVA ha finançat amb més de 10 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor