Govern, Mossos i procés: tots els detalls d'un distanciament progressiu

Començant pel Trapero. Si la policia "catalana" no serveix al país sinó a Eppaña, no anem bé. Cal un govern valent que faci net en els mossos. Malhauradament, tenim el govern que tenim

Normal...

La independencia no més es els 120000 mil manifestans ahir a Madird, res més que aixó, el distanciament i dinamitament que hi ha dins del procès soberanista, es veura a flor de pell ara quan tots entrin en campanya per les eleccions... veurem coses i sentirem coses entre els independentistes que ens quedarem parats, la primera que el Puigdemón i el Junqueras es disputen el lideratge a tota costa del procès soberanista, l´autodestrucció a cans soberanista, ha començat... bueno ja fa temps que hi es....