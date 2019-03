Melcior Font, un «guerriller cultural»

Poeta guanyador de Jocs Florals, periodista col·laborador de nombrosos rotatius, funcioanri de la conselleria de Cultura de la Generalitat, secretari personal del conseller Ventura i Gassol, cineasta destacat en els anys d'exili francès... Aquestes i moltes altres facetes formen la vida de Melcior Font, andreuenc que esperava un estudi aprofunfit. L'historiador Pau Vinyes ens el presenta a Melcior Font, guerriller cultural, editat per Tot Història Associació Cultural (Llop Roig). Acuradament editat, amb gran nombre de material gràfic i fruit d'un treball exhaustiu en fons familiars i arxius històrics, el llibre ofereix un recorregut per la vida de Font (Sant Andreu de Palomar, 1902-Barcelona, 1959) que sorprèn el lector.La història de la Catalunya republicana -la dels anys de la Generalitat i la de l'exili- té encara moltes figures que esperen una biografia. En la de Font, Vinyes destaca el seu paper cabdal en els mesos inicials de la Guerra Civil, quan va abocar-se junt amb Ventura i Gassol a la defensa del patrimoni cultural amenaçat. Aquí van topar amb moltes dificultats i aviat foren objecte d'una campanya de sectors extremistes que els acusaven de ser tous amb l'enemic. Eren els dies en què la Generalitat s'abocà a intentar salvar la vida de moltes persones de dreta o catòliques. L'octubre de 1936, amenaçats per elements de la FAI, conseller i secretari van ser duts a l'aeroport del Prat amagats en un camió de mudances i traslladats a Marsella.A l'exili, Melcior Font va ser un element destacat en el món cultural francès, sense desconnectar-se mai de l'exili. Va col·laborar estretament amb Pau Casals, sent-ne secretari durant un temps Però potser l'àmbit en què va destacar més va ser el del cinema, que seria una de les seves passions. Amic de Jean Renoir, Yves Montand i Simone Signoret, serà guionista, traductor i distribuïdor de productores nord-americanes. Ell va ser el traductor al castellà del film El salari de la por, protagonitzat per Montand.Vinyes fa amb aquest treball una altra obra de recuperació històrica. No és la primera. Aquest investigador, fill com el seu biografiat de Sant Andreu, és fundador del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, i té ja una bibliografia nodrida que inclou estudis sobre Hilari Salvadó, el darrer alcalde republicà de Barcelona, sobre Joaquim Ventalló -tots ells, com Melcior Font, membres d'ERC- i La ciutat republicana s'enlaira. L'Avantprojecte de l'Aeroport de Barcelona (1931-1934).

