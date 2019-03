Fins a 17 km de cua a la Ronda Litoral a causa d'un accident a l'enllaç del nus de la Trinitat amb la C-58

⚠🚘 Molta atenció a la Ronda Litoral @transitb10 perquè un accident a tocar del Nus de la Trinitat provoca aturades de 17km des de la Zona Franca en sentit Besòs. pic.twitter.com/Ab1KusP4xG — Trànsit (@transit) 15 de març de 2019

La ronda Litoral de Barcelona ha registrat aquest divendres cues de fins a disset quilòmetres després que dos turismes hagin xocat a l'enllaç del nus de la Trinitat amb la carretera C-58. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de quatre de la tarda quan, per causes que s'investiguen, els dos automòbils han col·lidit i un d'ells ha bolcat, en un sinistre que no ha causat ferits.Aquesta hora del divendres acostuma a registrar volums de trànsit considerables habitualment, fet que, sumat a l'accident, ha causat les cues quilomètriques. Cap a les cinc de la tarda els Mossos d'Esquadra ja havien retirat el vehicle però persistien les complicacions a la circulació.

