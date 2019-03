L'independentisme es manifesta a Madrid per reclamar una sortida política al conflicte

La declaració de Josep Lluís Trapero al Tribunal Suprem -en el qual va narrar la distància entre la cúpula dels Mossos i el Govern Puigdemont durant els fets d'octubre del 2017- ha sacsejat la prèvia de la manifestació independentista d'aquest dissabte a Madrid. La concentració, que es preveu nombrosa, també pel que fa a la representació política, serà la primera gran expressió sobiranista a la capital espanyola des que el judici al Tribunal Suprem està en curs.La marxa pretén denunciar la judicialització del procés i servirà d'altaveu per reclamar una solució política al conflicte. El lema -"La autodeterminación no es delito. Democràcia és decidir", en català i castellà- evidencia aquesta doble voluntat. La primera part de l'enunciat ja es va fer servir a Barcelona el 16 de febrer en una manifestació que va congregar 200.000 persones a la Gran Via de la capital catalana.L'independentisme no recorrerà sol el centre de Madrid. Entre els convocants -a banda de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP- s'hi sumen col·lectiu madrilenys, gallecs, andalusos i bascos. Des del País Basc, les entitats i partits sobiranistes comptaran amb el suport de Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi haurà membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. I d'Andalusia s'hi sumarà el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat també formaran part de la marxa.Segons han informat els organitzadors, hi ha 500 autobusos plens que es desplaçaran fins a Madrid per transportar-hi els manifestants. També hi ha almenys quinze trens AVE plens o gairebé plens. La idea és reeditar l'èxit de la marxa que es va fer a Brussel·les durant la campanya del 21-D del 2017, que va sumar fins a 45.000 persones a la capital europea. L'organització recomana als manifestants que arribin amb cotxe que deixin el vehicle en aparcaments dissuasoris a les entrades de Madrid.El punt de trobada per a tots els manifestants és el Paseo del Prado, concretament entre la rotonda Emperador Carlos VI i la plaça de Neptuno. L'escenari des d'on es faran els parlaments està situat a Cibeles, un dels centres neuràlgics de la ciutat. Els convocants demanen arribar cap a quarts de sis "ja que es preveu una gran aglomeració de gent", segons han anat informant al llarg de la setmana.La delegació del Govern l'encapçalarà el president de la Generalitat, Quim Torra, que arribarà a primera hora de la tarda a la capital espanyola. L'acompanyen cinc membres de l'executiu: Elsa Artadi -Presidència-, Laura Borràs -Cultura-, Jordi Puigneró -Polítiques Digitals i Administració Pública-, Alba Vergés -Salut- i Teresa Jordà -Agricultura-. Les dues primeres, Artadi i Borràs, viuen els seus últims dies com a membres del Govern i seran rellevades la setmana entrant, segons les previsions de l'equip de Torra.Almenys la meitat del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), encapçalat per Eduard Pujol i Gemma Geis, assistirà a la marxa, així com també representants del PDECat al Congrés dels Diputats. ERC també hi envia una delegació àmplia, a la qual s'hi sumaran membres de Demòcrates de Catalunya i de la CUP. Tots ells tenen previst atendre els mitjans de comunicació abans que arrenqui la manifestació.Pel que fa a la presència d'alcaldes, uns 150 tenen previst assistir a la concentració, segons va informar ahir el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera. Des del País Basc s'hi sumaran Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak i EH Bildu. De Galícia hi haurà membres del BNG, de la Confederació Intersindical Gallega, de Via Gallega i de la Plataforma Galícia amb Catalunya. D'Andalusia s'hi sumarà el Sindicat Andalús de Treballadors. La Intersindical-CSC i altres sindicats de l'Estat formaran part de la marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor