La comissió d'Exteriors islandesa impedeix que l'ambaixadora espanyola es coli a una reunió amb Bosch

Els diputats membres de la comissió d'Afers Exteriors al Parlament d'Islàndia s'han negat a rebre aquest divendres l'ambaixadora espanyola, Maria Isabel Vicandi, que volia ser present en una reunió que han mantingut amb el conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch. Bosch ha explicat a representants de la majoria de partits islandesos la situació que viu Catalunya en relació en el marc del judici als presos polítics.Quan la diplomàcia espanyola va saber que es produiria aquesta reunió, Vicandi va contactar amb la vicepresidenta de la comissió per dir-li que hi volia ser present. "Les ingerències diplomàtiques són habituals, quan fem conferències sempre hi envien algú", sostenen fonts del Departament d'Exteriors. Els diputats islandesos, però, s'han negat a rebre la ambaixadora espanyola en considerar-ho una falta a la llibertat d'expressió i de reunió, i han rebutjat la seva presència argumentant que es tractava d'una reunió privada.A la reunió hi han assistit membres de la majoria de l’arc parlamentari islandès; en concret, de l’Independence Party, el Left-Green Movement, la Social Democratic Alliance, el Pirate Party i el Reform Party. Els diputats islandesos han mostrat la solidaritat amb la causa catalana, i han qüestionat l’ús de la violència per part de la policia espanyola el passat 1 d’octubre. D'altra banda, Bosch ha agraït l'interès als diputats i els ha emplaçat a fer una defensa activa dels drets humans i les llibertats civils i polítiques. "Hem trobat una gran sensibilitat per la nostra defensa de la democràcia i les llibertats catalanes", ha dit el conseller a través a Twitter.Maria Isabel Vicandi (Bilbao, 1954) és diplomàtica espanyola de la confiança del PP. Des de 2017 és ambaixadora a Noruega i Islàndia. Durant el govern de José María Aznar, va ser cap de gabinet de la ministra d'Afers Exteriors Ana Palacio. També ha passat per l'ambaixada de Malta i, abans, va estar a l'ambaixada de Mèxic.

