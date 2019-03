Montse Venturós es presenta a la reelecció a l'alcaldia de Berga

Montse Venturós es torna a presentar com a cap de llista de la CUP a les eleccions municipals. La formació ho ha fet públic en una roda de premsa celebrada aquest divendres, a primera hora de la tarda, a la plaça de Sant Pere. Els cupaires han presentat les nou primeres persones que concorreran en la candidatura el pròxim 26 de maig.Montse Venturós és alcaldessa de Berga i un dels quadres de la CUP més mediàtics del municipalisme. Té 33 anys, i des dels 14 milita en organitzacions de l'esquerra independentista, per la plena emancipació política i social dels Països Catalans. Va ser inhabilitada per un presumpte delicte electoral per no treure l'estelada del balcó de l'ajuntament . Montse Venturós ha continuat coordinant des de llavors l'equip de govern i ha mantingut el tracte d'alcaldessa per part de les entitats de la ciutat , sense signar cap document.Venturós es pot tornar a presentar com a alcaldessa perquè la sentència d'inhabilitació del jutjat número 2 de Manresa, que es va fer efectiva el passat 4 d'octubre, era per sis mesos, un període que haurà finalitzat ja a principis d'aquest mes d'abril.Pendent d'ampliació

