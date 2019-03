El nom d'un neonazi espanyol, al carregador d'un dels terroristes de Nova Zelanda

Un dels atacants en l'atemptat racista contra dues mesquites a Nova Zelanda , Brenton Tarrant, portava inscrit en el seu fusell d'assalt el nom del neonazi espanyol Josué Estébanez, de professió militar. Estébanez compleix condemna a la presó asturiana de Villabona per l'assassinat l'any 2007 de l'antifeixista madrileny Carlos Palomino.Estébanez va matar Palomino l'11 de novembre d'aquell any, al metro de Madrid, coincidint amb la convocatòria d'una manifestació contra la immigració per part de Democracia Nacional. Palomino es dirigia a la contramanifestació convocada per col·lectius d'esquerra madrilenys i tots dos van coincidir al metro. Estébanez va apunyalar el jove antifeixista, provocant-li la mort, i la sentència judicial va considerar provat que el crim s'havia produït per motius ideològics.L'enaltiment d'Estébanez és habitual entre grups d'extrema dreta espanyols. També a Barcelona, on els grupuscles ultres que s'acostumen a concentrar a la plaça Artós de Sarrià reivindiquen la seva figura.A banda d'Estébanez, Tarrant també havia inscrit altres noms a la seva arma. La majoria, referents a la lluita de les potències europees contra l'Imperi Otomà. Entre altres, s'hi pot llegir "Vienna 1683", en referència al setge que els turcs van fer sobre l'aleshores ciutat del Sacre Imperi Romanogermànic.També "Acre 1189", en referència al setge d'Acre, dut a terme pel rei de Jerusalem el segle XII per recuperar el territori en mans del soldà d'Egipte i Síria.Al fusell també s'hi pot llegir els noms de Feliks Kazimierz Potocki, un noble polonès que va prendre part al setge de Viena, i de Iosif Gurko, mariscal rus durant la guerra contra l'Imperi Otomà.Tant els setges de Sacre i Viena, i també la guerra entre Rússia i els otomans, són considerades croades cristianes i bona part de l'extrema dreta europea les reivindica encara com a símbol xenòfob per rebutjar la presència de població musulmana al continent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor