PDECat i CUP demanen a Colau que torni a penjar el llaç groc a l'Ajuntament

La retirada del llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona per part del govern municipal portarà cua. El PDECat i la CUP ja han exigit a l'alcaldessa, Ada Colau, que el restitueixi. El principal grup de l'oposició ho ha fet a través d'una proposició que es debatrà a la Comissió de Presidència del 20 de març, mentre que la regidora cupaire Maria Rovira ho ha demanat aquest divendres.En la seva proposició, el PDECat insta l'Ajuntament a "posar en marxa totes les iniciatives necessàries" perquè els llaços grocs llueixin a la façana principal del consistori i a les seus de districte i recorda que aquest és un acord pres per la junta de portaveus.Rovira ha considerat "imprescindible" que l'Ajuntament "es posicioni" i ha demanat al consistori que es presenti com a acusació popular del grup de persones que van retirar amb un pal el llaç groc de la façana del consistori, liderat per un ultra del Maresme.També ho ha demanat el PDECat, que recorda que la Guàrdia Urbana va fer cinc identificacions durant l'incident.A banda de reclamar la restitució del llaç groc, la CUP també ha demanat a l'Ajuntament que pengi de nou la pancarta que demana al govern espanyol la fi del bloqueig del vaixell Open Arms al port, que també ha estat retirada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor