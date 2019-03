El govern espanyol insta Torra a complir les resolucions de la Junta Electoral

Missatge del govern espanyol al president de la Generalitat, Quim Torra, per la polèmica sobre la presència de llaços grocs i estelades en edificis públics després de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) d'exigir-ne la retirada. La vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, ha instat Torra a "complir" les resolucions de l'estament electoral després que el Govern comuniqués a la JEC que es negava a retirar la simbologia Calvo ha recordat al president de la Generalitat que les administracions s'han de posar a les ordres de la institució electoral. "El president de la Generalitat ho ha de complir", ha afegit la vicepresidenta espanyola, que també s'ha referit mínimament a la manifestació independentista d'aquest dissabte a Madrid. Per la Moncloa, al govern estatal només li "correspon mantenir l'ordre públic i la seguretat ciutadana" aquest dissabte. Calvo no ha volgut fer cap més pronunciament sobre la mobilització sobiranista.

