Margarida Aritzeta, nova degana de la Institució de les Lletres Catalanes

Margarida Aritzeta s'ha convertit en la nova degana de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L'escriptora vallenca pren el relleu d'Isabel-Clara Simó després que el Consell Assessor donés el vistiplau a la proposta de nomenament de la consellera de Cultura, Laura Borràs, aquest dijous.És una entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creada per llei del Parlament de Catalunya de 1987. L'antecedent històric de la Institució va ser l'organisme homònim creat el 1937, en plena guerra civil, pels escriptors catalans fidels a la República.Els òrgans de Govern de la Institució són la Junta de Govern, el degà o degana, el Consell Assessor i el director o directora. La Junta de Govern i el Consell Assessor són integrats per representants de la majoria de les associacions professionals del sector i per l'administració.

