Un jutjat de Barcelona admet a tràmit la denúncia contra l'autobús d'Hazte Oír

El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona ha obert diligències per investigar si l'associació d'ultradreta Hazte Oír va cometre un delicte contra els drets fonamentals fent circular el seu autobús amb missatges masclistes i contra el feminisme.El mateix jutjat havia rebutjat immobilitzar el vehicle quan va arribar a la ciutat però ara ha acceptat el recurs de la Fiscalia i ha admès a tràmit la denúncia. En el seu moment, argumentava que la campanya d'Hazte Oír estava protegida per la llibertat d'expressió per "molta repulsió ideològica que puguin causar les opinions" que expressava. L'autobús circulava amb les inscripcions "No és violència de gènere, és violència domèstica" i "Stop Feminazis", acompanyades d'una imatge d'Adolf Hitler.COncretament el jutjat decidirà si la campanya constitueix un delicte de lesió de la dignitat de les persones per raons de gènere, tal com ha demanat la Fiscalia.

