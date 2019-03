Les despulles de Franco seran enterrades el 10 de juny al cementiri del Pardo

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat aquest divendres que les restes del dictador Francisco Franco seran exhumades del Valle de los Caídos i tornades a enterrar el dia 10 de juny al matí al cementiri de Mingorrubio del Pardo , de titularitat estatal. El procediment al mausoleu o la sepultura posterior es faran en la més estricta intimitat -el govern espanyol ha volgut incidir en aquesta qüestió- i no se'n distribuiran imatges."L'Església catòlica no s'oposarà a l'exhumació", ha assenyalat Calvo per justificar la determinació de l'executiu socialista. Pedro Sánchez no ha pogut encarrilar durant la legislatura una de les mesures estrella del seu govern. La qüestió ha generat un fort debat a Madrid al llarg de les últimes setmanes arran de les comunicacions entre la Moncloa i el Vaticà, i també per l'oposició de la família. "El cementiri del Pardo és de titularitat estatal i reuneix les condicions idònies per rebre les restes humanes", ha dit Calvo.El govern espanyol ha insistit aquest divendres en les garanties del procediment d'exhumació de les restes del dictador, que podria ser revocat si hi ha canvi polític a Moncloa després de les eleccions espanyoles. De fet, fins i tot hi ha recursos judicial sobre l'exhumació de Franco, que no comptava amb l'aval de la família. L'executiu de Sánchez no ha aclarit tampoc quin serà el futur per al Valle de los Caídos si finalment es trasllada la sepultura del dictador al Pardo.El consell de ministres del 15 de febrer va ordenar l'exhumació de les restes de Franco . Poc abans, Sánchez va anunciar la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions per al 28 d'abril. El president espanyol va voler acomiadar la legislatura i, de fet, iniciar la campanya electoral amb una decisió de gran significació simbòlica.Va ser la ministra de Justícia, Dolores Delgado, qui va anunciar la decisió, tot assegurant que la mesura es fa en favor de la "convivència" i com a senyal de "reconciliació" entre tots els espanyols. La ministra va qualificar l'exhumació de "decisió d'Estat" en favor de la "memòria democràtica".Al Pardo és on hi ha el panteó familiar dels Franco, on són enterrats la seva dona, Carmen Polo (morta el 1988) i la seva filla, Carmen Franco, que va morir el 2017. Molt a prop hi ha també les tombes dels qui van ser els dos presidents del govern de la dictadura, Luis Carrero Blanco i Carlos Arias.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor